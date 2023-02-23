Певец SHAMAN травмировался на сцене во время «Концерта для настоящих мужчин»

Исполнитель пострадал в момент выступления на ЦСКА Арене, после представления артист был вынужден обратиться за медпомощью.

Певец Ярослав Дронов, которого поклонники знают как SHAMANа, получил на сцене травму во время интерактива со зрителями. Как сообщает 5-tv.ru, инцидент случился на концерте «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе ЦСКА Арена.

После выступления артисту пришлось обратиться за медпомощью.

SHAMAN на концерте традиционно спел свой хит «Я русский». Музыкант остановил музыку, чтобы петь а капелла вместе с многотысячной аудиторией.

Эмоции зашкаливали, и в поддержку зрителей исполнитель набивал ритм пальцем по микрофону. Один из ударов оказался неудачным, и певец получил травму.

Хочу сразу остановить возможные домыслы о травме SHAMANа во время выступления в ЦСКА Арене. Надеемся, все обойдется. Ждем подробности от врачей, — написал в Telegram пресс-секретарь звезды Антон Коробков-Землянский.

Фанаты звезды обеспокоены. Одна из поклонниц призналась, что из-за инцидента не смогла сдержать слез. По словам зрительницы, даже издалека было видно, что Дронов выглядит уставшим, но при этом все силы вкладывает в выступления.