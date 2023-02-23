Финал шоу «Голос.Дети» был драматичным и неожиданным

Шоу "Голос. Дети" - история, наблюдать за которой захватывающе. Только вот наставникам и участником приходится несладко. В финале шоу юных артистов и их педагогов переполняли эмоции.

Выступления юных артистов не были идеальным, но зрители в зале не обделяли их своей поддержкой, наставники дарований едва не рыдали от переполняющих их эмоций.

Победителей же определяли телезрители, высылая cmc за каждого участника.

Первое место в проекте заняла 11-летняя Анна Доровская, исполнявшая в финале композицию из репертуара Юлии Савичевой "Высоко".

Девочка набрала 50, 9% голосов зрителей. Курировал артистку рэпер Баста, который стал лучшим наставником телепроекта.