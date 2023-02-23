Американке Шэннон Мэллой оторвало голову, но ей удалось выжить

Шэннон Мэллой потеряла голову в прямом смысле: врачи до сих пор не понимают, как женщине удалось выжить и оставаться в сознании.

Шэннон Мэллой удалось пережить невозможное. Женщина попала в автомобильную аварию. В результате произошел удар головой о приборную панель. Когда она очнулась, у нее были перекошены глаза, она не могла пошевелить головой и говорить. Пострадавшую доставили в Дэнверский центр лечения позвоночника.

После осмотра врачи были шокированы. Шэннон практически оторвало голову. Она держалась только на коже и не до конца порванной мышце. При этом женщина была в сознании, и утверждает, что в этот момент могла думать. Ее немедленно отправили на операционный стол.

Как вспоминает пациентка, ей проводили операцию, когда она была в сознании. Это частая практика при оперативных вмешательствах на мозге. При попытке врачей установить ее череп на место, он у них несколько раз в прямом смысле выскальзывал из рук. Шэннон повезло, операция прошла успешно, ей удалось восстановиться. Единственным видимым последствием страшной аварии стало косоглазие.