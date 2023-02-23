МО РФ: при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области лётчик погиб

Минобороны России сообщило о гибели пилота в результате крушения самолёта Су-25.

Днём четверга Министерство обороны России опубликовало сообщение о том, что в Валуйском районе Белгородской области упал истребитель Су-25. Известно, что пилот самолёта успел выполнить все боевые задачи и направлялся на аэродром, однако не справился с управлением, ввиду чего воздушное судно потерпело крушение.

По данным Минобороны, в результате падения Су-25 его единственный пилот погиб на месте, однако разрушений в месте крушения истребителя нет.