Муж превратился в безответственного ребенка: что мне делать

Мужественный и самостоятельный мужчина с годами превратился в капризного ребенка: не представляю, как жить с таким мужем.

В юности я, как многие девочки мечтала о красивом и мужественном принце, за которым буду, как за каменной стеной. Но реальная жизнь сильно отличалась от мечты. Я вышла замуж за не самого привлекательного внешне и умного человека. На момент знакомства он был женат, но потом развелся, и мы поженились. Меня в нем привлекла мужественность и самостоятельность.

У нас родилась дочка, и поначалу я жила как в сказке. Со временем мой мужественный принц стал проявлять признаки инфантилизма. В быту он стал совсем беспомощным. Не может найти носки, спрашивает, где его футболка. Иногда мне кажется, что наша дочь-подросток более взрослая, чем ее отец.

Мне приходится все тянуть на себе. Я одна планирую семейные поездки, отпуска, решаю бытовые вопросы. Даже детей оставлять с мужем становится проблемой: приходится расписывать ему чем и в каком количестве их покормить, и какой мультик включить. Не об этом я мечтала, когда планировала семейную жизнь!