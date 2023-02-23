Как в фильме ужасов: я был в шоке, когда мешок с обезглавленным телом зашевелился

Положив тело жертвы автомобильной катастрофы в полиэтиленовый пакет, я не ожидал, что произойдет дальше.

Я работаю фельдшером скорой помощи. Однажды мы приехали на место аварии. Жертвой оказался молодой парень, которому оторвало голову. Патологоанатом дал команду грузить тело в машину, что мы и сделали. На нем была тяжелая зимняя куртка, и мы просто завернули его в пакет. По дороге я услышал шум.

Оглянувшись, я увидел, как тело в пакете стало активно двигаться. Мне показалось, что я попал в ужастик. Живым этот человек почти без головы никак быть не мог. Мы решили остановиться, мой напарник расстегнул пакет.

Из него внезапно выскочила крошечная собачка породы чихуахуа, и тут же бросилась на руки к напарнику. Вероятно, она была без сознания, и сидела в куртке погибшего хозяина. Я до конца смены не мог прийти в себя от пережитого шока.