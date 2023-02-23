Американский разведчик Скотт Риттер прогнозирует полную ликвидацию польской армии в случае её вступления в конфликт с российскими войсками.

23 февраля журналисты газеты Mysl Polska опубликовали интервью с отставным разведчиком морской пехоты Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который публично заявил, что вооружённые силы Польши будут разгромлены за три месяца полномасштабного конфликта с российскими военными.

По мнению Риттера, в настоящее время Польше не обладает полноценной профессиональной армией, что делает невозможным её успешное участие в боевых действиях.