Нуланд: США объявят о новых санкциях против РФ и Китая 24 февраля

Виктория Нуланд анонсировала новые антироссийские санкции, которые затронут китайские компании.

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд утверждает, что уже завтра, 24 февраля, администрация Белого дома официально объявит о новых санкциях против России, которые затронут некоторые фирмы, дислоцирующиеся в Китае. Примечательно, что именно 24 февраля год назад в Украине стартовала российская спецоперация.

Санкции против КНР могут быть обусловлены недавним заявлением сотрудника Госдепа Энтони Блинкена, который предупредил китайского дипломата Ван И о серьёзных последствиях в случае, если Пекин передаст своё оружие Москве.