Мы с женой пошли прогуляться в лес и нашли землянку со всеми удобствами

Никогда бы не подумал, что наша прогулка с женой по лесу приведет к тому, что мы отыщем землянку класса люкс.

Мы с женой любим гулять на природе. Однажды летом мы собрались по обыкновению по грибы. Ходили долго, устали, решили сделать привал. Оглядевшись, мы увидели, что рядом находится странная дверь, ведущая под землю.

Любопытство взяло верх, и мы решили попробовать ее открыть. Дверь поддалась, и то, что мы увидели внутри, заставило остолбенеть от удивления. В вырытом под землей помещении было все необходимое для комфортной жизни.

Кроме телевизора, видеокассет и стеллажа с книгами землянка была укомплектована дорогой кожаной мебелью, кондиционером, погребом с дорогими алкогольными напитками и сигарами, печкой, элитной посудой и даже окнами в потолке. Но самым удивительным была доведенная до трансформатора проводка. Было очевидно, что в землянке люди не появлялись лет десять. Позднее мы узнали, что ее владельцем является наш сосед, который эмигрировал в Германию.