Выжигают радиацией: врач Заворотнюк рассказал о методах лечения в клинике, где лечилась звезда

Как стало известно СМИ, после новостей о здоровье матери и ее выписки из клиники из Дубая к ней срочно вылетела дочь Анна.

Пару дней назад СМИ написали, что Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы после очередного 5-месячного курса лечения. В целом актриса борется с недугом уже более 4-х лет, сообщает Рrozvezd.

Врач артистки Алексей Кривошапкин в интервью КП рассказал про методы, которые используются при лечении рака мозга. В клинике, где наблюдают Анастасию Заворотнюк, применяют метод так называемого «выжигания» раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли, с помощью радиации.

Это - экспериментальный способ. Но в клинике уже есть пациенты, живущие с глиобластомой более 10 лет.

Стоимость лечения велика, и новый метод доступен не всем больным. Однако для подтверждения эффективности способа требуются крупные исследования.

В каком состоянии звезда "Моей прекрасной няни" выписана из больницы, доктор не сообщил. Как стало известно изданию, после новостей о здоровье матери, из Дубая к ней срочно вылетела дочь Анна.