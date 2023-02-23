Нуланд: США готовы «уже завтра» начать переговоры с Россией по ДСНВ

Виктория Нуланд сообщила о готовности обсуждения вопросов ДСНВ с администрацией Москвы.

Вечером 23 февраля замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд дала интервью репортёрам российской интернет-газеты "ТАСС", где публично заявила, что американское правительство готово "уже завтра" начать переговоры с Россией по вопросам Договора о стратегических наступательных вооружениях в случае, если к этому готовы в Кремле.

Накануне Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ из-за недружественной политики США, что позднее было названо Джо Байденом "большой ошибкой".