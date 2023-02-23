Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 39 годам тюрьмы за изнасилование и домогательства

Агентство Reuters сообщает, что суд в Лос-Анджелесе вынес очередной приговор продюсеру Харви Вайнштейну, осудив его на 16 лет тюрьмы.

Ранее Вайнштейна уже осудили за сексуальные домогательства и изнасилование, он отбывает 23-летний тюремный срок.

На этот раз его признали виновным в сексуальном насилии в отношении актрисы и модели, которая давала показания анонимно.

По данным следствия, в 2013 году продюсер напал на девушку в гостиничном номере в Беверли-Хиллз.