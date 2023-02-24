Der Spiegel сообщает, что китайская компания рассматривает возможность отправки дронов в Россию

Немецкий журнал утверждает, что китайский производитель готов поставить в Россию 100 беспилотников, способных нести боеголовку массой от 35 до 50 кг.

Россия ведет переговоры с китайским производителем о закупке 100 беспилотников, сообщает немецкая газета Der Spiegel, которая, однако, не ссылается на конкретные источники.

Несколько западных стран, в том числе США и Германия, в последние дни предупредили Китай, призвав его не продавать оружие России.

В то время как Северную Корею и Иран обвиняют в продаже оружия Москве, которая борется с жесткими санкциями Запада, Китай до сих пор сохранял дистанцию в этом вопросе.