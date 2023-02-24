Семён Слепаков вернулся в Россию

Юморист недавно опять появился в эфире. Правда, не в новом выпуске: на ТНТ4 вышла программа с артистом, записанная ранее.

Известный комик Семён Слепаков после пребывания в Израиле вернулся в Россию. Как напоминает Рамблер, артист покинул РФ после того, как осудил проведение СВО на Украине.

Однако юморист недавно опять появился в эфире. Правда, не в новом выпуске: на ТНТ4 вышла программа со Слепаковым, записанная ранее.

Отметим, что не так давно Слепаков исполнил колыбельную, высмеивающую гибель российских военных. Телезрители возмущены тем, что «предателей крутят по телеканалу».

Многие считают, что нужно почаще крутить патриотические песни и показывать программы с теми артистами, которые не предали свою Родину.

Прокомментировал эту ситуацию и продюсер Иосиф Пригожин, который считает, что не стоит акцентировать внимание на уехавших звёздах.

Он заявил, что не понимает, каким образом могли допустить прокрутку этого эфира.