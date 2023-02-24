Пожилой японец сделал украшения для урны с прахом жены из секс-игрушки

Урну с прахом жены приспособил для удовольствия сам того не зная пожилой японец, сделавший декор из приспособления для самоудовлетворения.

Пожилой житель Японии недавно потерял жену, которая умерла, и бережно хранил урну с ее прахом. Его внуку тем временем коллеги в шутку подарили на работе приспособление для самоудовлетворения, приобретенное в секс-шопе.

Ничего не подозревающий об истинном предназначении предмета дедушка решил приспособить приглянувшуюся ему вещь к делу. Он взял инструменты, и переделал секс-игрушку в некое подобие вазы или урны, в которую обычно помещают прах усопших.

Увидев, что сотворил изобретательный дедуля, внук не стал говорить ему, для чего на самом деле нужен был предмет. Но и помещать туда прах бабушки тоже не позволил, и просто выбросил вещь.