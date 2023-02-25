США: Китай намеревается передать России беспилотники и артиллерию

Как сообщает издание The Wall Street Journal, КНР с одной стороны призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, а с другой - допускает возможность передачи российской стороне вооружения.

Указанный иностранный источник ссылается на американских чиновников.

Кроме того, на телеканале CNN также сообщили, ссылаясь на источники, владеющие данными разведки, что Китай планирует поставлять в Россию боеприпасы и беспилотники.

Как утверждается, Пекин еще не дал окончательного согласия на оказание помощи РФ, и переговоры с Москвой все еще ведутся в этом направлении.

Ранее Германия заявляла о ведущихся российско-китайских переговорах по вопросу поставок со стороны КНР дронов-камикадзе.