Мадонна рассталась со своим 23-летним бойфрендом

Как считают СМИ, отношения с манекенщиком по имени Эндрю Дарнелл изначально не были серьезными.

Мадонна разорвала отношения с 23-летним манекенщиком по имени Эндрю Дарнелл, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на американские СМИ.

По информации издания, отношения певицы с Дарнеллом изначально не были серьезными. И она переживает из-за того, что в последнее время не уверена в себе.

У нее кризис уверенности, и это все усложняет. Ей было весело с Эндрю, но это не была любовь. Это легкий роман, потому ее сердце не разбито. Просто расставание пришлось некстати, — написали СМИ.

Издание напомнило, что широкая публика недавно активно обсуждала внешность Мадонны на церемонии вручения премии “Грэмми”. Интернет-пользователи писали, что их кумир не похожа на себя на фото, которые публикует в соцсетях.

Мадонна обвинила своих критиков в эйджизме. Она заявила, что будет провоцировать своей внешностью и поведением и дальше, раздвигая границы привычного.

Следуя своим же заповедям, в последнее время певица наслаждается жизнью, встречаясь с молодыми бойфрендами. Она крутит романы с мужчинами, которые младше ее на 35-40 лет.