Американский актер Николас Кейдж, в свои лучшие годы, стал одним из самых высокооплачиваемых звезд в истории кино.

В 2009 году его доходы достигли впечатляющей отметки в $40 миллионов, а за период с 1996 по 2011 год он заработал целых $150 миллионов, согласно оценкам журнала Forbes.

Однако, несмотря на свой громкий успех, Кейдж вскоре столкнулся с проблемами финансового характера.

По мнению экспертов, причиной его неприятностей стала страсть к экстравагантным и часто необдуманным покупкам.

Среди них можно отметить ручной осьминог за $150 тысяч, «дом с привидениями» в стиле готики в Новом Орлеане за $3,4 миллиона, первое издание комиксов о Супермене за $150 тысяч, а также череп динозавра, который актер приобрел на аукционе за целых $276 тысяч.

Особенно вызывает вопросы приобретение черепа динозавра. Как оказалось, артефакт был краден и Кейдж вынужден был вернуть его правительству Монголии.

На данный момент состояние Кейджа оценивается в 25 миллионов долларов, большую часть из которых актер должен Налоговому управлению США.

Кейдж обвинил своего менеджера в финансовом крахе, но это не помогло исправить ситуацию. Сейчас актер вынужден браться за роли в низкобюджетных фильмах и распродавать свою недвижимость, чтобы погасить долги.