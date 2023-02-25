Накачал наркотиками: Пэрис Хилтон рассказала о том, как ее изнасиловали в 15 лет

Артистка призналась, что насильник был в возрасте, и она до сих пор не может забыть, как он закрывает ей рот рукой и призывает не кричать.

Наследница отельного бизнеса, звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон рассказала в интервью, как ее изнасиловали в подростковом возрасте.

42-летняя актриса призналась, что пожилых мужчин они с подругой встретили в торговом центре, ей тогда было 15 лет.

Эти ребята просто гуляли, мы разговарились, дали им номера наших пейджеров, - вспоминала Хилтон. Однажды они пригласили нас к себе домой, и мы пили ягодное вино.

По словам певицы, один из мужчин был особенно настойчив, заставлял ее выпить приготовленный им напиток, в который, как она позже поняла, были добавлены наркотики.

Когда я сделала, может быть, один или два глотка, у меня сразу началось головокружение, - вспоминает она. Я не знаю, что он туда положил. Предполагаю, что это был рофли.

В конце концов девушка потеряла сознание. А когда через несколько часов проснулась, поняла, что на нее напали.

Я не могу забыть, как он лежит на мне сверху, прикрывает мой рот, говорит: "Ты спишь, ты спишь", и шепчет это мне на ухо, - рассказала звезда.

Примерно в это же время, отмечает Хилтон, за ней ухаживал один из ее школьных учителей,

Он постоянно звонил мне по телефону, просто флиртовал со мной, пытаясь внушить мне, что я взрослая женщина, - отметила артистка.

По ее словам, однажды ночью учитель заманил ее в свою машину. Они начали целоваться и в конце концов были пойманы ее родителями - Кэти и Ричардом Хилтонами.

После этих двух историй родители отправили подростка в школу Прово-Каньон в Юте, где, как она написала в твите 2020 года, у нее "украли" детство.