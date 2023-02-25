Накачал наркотиками: Пэрис Хилтон рассказала о том, как ее изнасиловали в 15 лет
Артистка призналась, что насильник был в возрасте, и она до сих пор не может забыть, как он закрывает ей рот рукой и призывает не кричать.
Наследница отельного бизнеса, звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон рассказала в интервью, как ее изнасиловали в подростковом возрасте.
42-летняя актриса призналась, что пожилых мужчин они с подругой встретили в торговом центре, ей тогда было 15 лет.
Эти ребята просто гуляли, мы разговарились, дали им номера наших пейджеров, - вспоминала Хилтон.
Однажды они пригласили нас к себе домой, и мы пили ягодное вино.
По словам певицы, один из мужчин был особенно настойчив, заставлял ее выпить приготовленный им напиток, в который, как она позже поняла, были добавлены наркотики.
Когда я сделала, может быть, один или два глотка, у меня сразу началось головокружение, - вспоминает она.
Я не знаю, что он туда положил. Предполагаю, что это был рофли.
В конце концов девушка потеряла сознание. А когда через несколько часов проснулась, поняла, что на нее напали.
Я не могу забыть, как он лежит на мне сверху, прикрывает мой рот, говорит: "Ты спишь, ты спишь", и шепчет это мне на ухо, - рассказала звезда.
Примерно в это же время, отмечает Хилтон, за ней ухаживал один из ее школьных учителей,
Он постоянно звонил мне по телефону, просто флиртовал со мной, пытаясь внушить мне, что я взрослая женщина, - отметила артистка.
По ее словам, однажды ночью учитель заманил ее в свою машину. Они начали целоваться и в конце концов были пойманы ее родителями - Кэти и Ричардом Хилтонами.
После этих двух историй родители отправили подростка в школу Прово-Каньон в Юте, где, как она написала в твите 2020 года, у нее "украли" детство.
Опубликовано: Светлана Гарусева