В Турции задержали мэра города Нурдагы, наиболее пострадавшего от землетрясений
2023-02-25 18:46
В Турции силовики задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясения города Нурдагы Оккеша Кавака.
25 февраля турецкая газета Sözcü сообщила о том, что сотрудники силовых структур в рамках расследования обрушения зданий после землетрясений задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака.
Ранее власти Турецкой Республики заявили, что наиболее пострадавший при землетрясениях город Нурдагы на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп будет полностью снесён и отстроен заново.
Опубликовано: Диана Мудреченко