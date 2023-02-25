В Турции задержали мэра города Нурдагы, наиболее пострадавшего от землетрясений

В Турции силовики задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясения города Нурдагы Оккеша Кавака.

25 февраля турецкая газета Sözcü сообщила о том, что сотрудники силовых структур в рамках расследования обрушения зданий после землетрясений задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака.

Ранее власти Турецкой Республики заявили, что наиболее пострадавший при землетрясениях город Нурдагы на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп будет полностью снесён и отстроен заново.