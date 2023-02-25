Митинг против НАТО и поставок оружия Киеву прошёл в Мадриде

В испанской столице прошёл митинг против военной стратегии Североатлантического альянса и передачи вооружений Украине.

25 февраля организация "Народное собрание" провела антивоенный марш в Мадриде. Участники мероприятия скандировали лозунги, направленные против блока НАТО и публично выступали против поставок западного вооружения армии Украины.

Корреспонденты издания "РИА Новости" пообщались с одной из участниц мадридского митинга, которая выразила уверенность в том, что украинский конфликт не завершится, если в него вмешаются члены Североатлантического альянса или Евросоюза, поскольку лидеры стран данных организаций имеют империалистические мотивы.