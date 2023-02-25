Обайтек: Россия резко прекратила поставку нефти в Польшу

Лидер компании Orlen Даниель Обайтек утверждает, что Польша утратила доступ к российской нефти.

25 февраля генеральный директор польского энергоконцерна Orlen Даниель Обайтек публично заявил, что Россия прекратила поставлять Польше свою нефть, однако администрация Варшавы была к этому готова, поскольку заранее диверсифицировала риски в энергетической политике государства.

При этом Обайтек выразил уверенность в том, что Польша с лёгкостью сможет заместить поставки российской нефти закупками данного энергоносителя у других стран.