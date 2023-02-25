The Journal of Water and Health: дважды кипяченая вода не наносит вреда организму

Ученые из Пекинского педагогического университета доказали, что повторное кипячение воды не создает риска для организма.

В рамках эксперимента исследователи 18 раз прокипятили одну и ту же воду вплоть до ее полного испарения.

После каждого кипячения они изучали состав воды и возможный вред ее употребления из-за содержания опасных веществ.

Эксперимент показал, что концентрация магния, железа, селена, меди, хлора, других элементов не изменились, в воде не появилась кишечная палочка, а ее вкус и запах остались прежними.