AP: в Турции из-за разрушений во время землетрясений под следствием оказались 612 человек

Агентство Associated Press сообщает, что в Турции начато следствие в отношении 612 человек из-за рухнувших во время землетрясения домов.

Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что из 612 человек, попавших под подозрение, 184 заключены под стражу.

Среди этих людей есть подрядчики и владельцы рухнувших зданий, а также управляющие этими домами.

Боздаг сказал, что уголовные дела возбуждены на основании улик, которые удалось собрать в местах разрушений.