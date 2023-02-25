Пушилин: в Мариуполе не будут восстанавливать комбинат «Азовсталь»
2023-02-25 23:37
Врио ДНР Денис Пушилин в телеинтервью рассказал, что комбинат «Азовсталь» в Мариуполе не планируется восстанавливать.
По его словам, предприятие больше не будет работать в том же виде, как это было ранее.
Пушилин пояснил, что на мете «Азовстали» решили построить технопарк по современной технологии.
Он отметил, что для использования имеющихся возможностей и территорий, а также коммуникаций будут применяться современные подходы и учитываться экологические требования.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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