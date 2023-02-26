Reuters: в Иране создали ракету Paveh с дальностью полета 1650 километров

Агентство Reuters пишет, что командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амирали Гаджизаде сообщил о создании в Иране ракеты с дальностью полета в 1659 км.

Это означает, что Иран по-прежнему разрабатывает баллистические ракеты и не обращает внимание на возражения Европы или США.

Иранские власти постоянно утверждают, что все их действия направлены только на оборону и сдерживание.

Гаджизаде также напомнил, что Иран обещал отомстить за смерть генерала Сулеймани, убив Помпео и Трампа.