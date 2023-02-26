10 000 демонстрантов в Берлине призывают к «дипломатии, а не поставкам оружия»

Более 10 000 человек, по данным полиции, собрались в центре Берлина в субботу, чтобы призвать к переговорам с Москвой, а не к поставкам оружия на Украину.

Организованный ультралевым политическим деятелем Сарой Вагенкнехт и феминисткой Алисой Шварцер митинг под лозунгом «Восстань за мир» вызывал большие споры в политических кругах Германии и ЕС.

У Бранденбургских ворот Вагенкнехт и Шварцер вышли на сцену, чтобы призвать к «дипломатии, а не к поставкам оружия» перед десятитысячной аудиторией, которая пришла на митинг несмотря на мокрый снег.

10 февраля Вагенкнехт и Шварцер также запустили интернет-петицию под названием «Манифест мира», которая собрала более 645 000 подписей.

По словам представителя берлинской полиции, были объявлены и другие демонстрации того же движения, а также контрдемонстрации. Опасаясь столкновений, полиция мобилизовала около 1400 полицейских.

