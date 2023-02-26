Полянский уверен, что Запад давил на другие страны во время голосования по резолюции против РФ

По заявлению Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России, голосование по резолюции проходило под давлением Запада.

Как утверждает Полянский, Запад "выкручивал руки" странам, принуждая их голосовать за принятие антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.

По мнению Полянского, председатель Генассамблеи Чабы Кереши, "давно переставший делать даже видимость объективности и беспристрастности", чтобы убедить тех, кто сомневался в принятии резолюции, прервал заседание за 40 минут до начала переыва на обед.

Продолжили его только через два часа. По словам первого заместителя постоянного представителя России:

За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук.

В результате резолюция, приуроченная к годовщине начала СВО на Украине, была подписана 141 страной. Против выступили семь стран, 32 государства заняли позицию воздержавшихся.