У пользователей устаревших версий Windows 7 и 8.1 могут возникнуть проблемы

Проблемы, вероятно, появятся с доступом в интернет и с системой безопасности. Это связано с тем, что компания Microsoft перестала поддерживать эти версии.

В интервью "Известиям" digital-специалисты рассказали о возможных проблемных ситуациях, с которыми наверняка столкнутся пользователи устаревших версий Windows.

Хотя компания Майкрософт прекратила поддержку систем в 2020 и в 2023 годах, они все еще остаются установленными у пятой части пользователей России.

Работающие с этими версиями браузеры уже не поддерживаются такими разработчиками как Mozilla (браузер Firefox), Opera, Microsoft (Edge) и Google (Chrome).

Владельцы с установленными старыми операционными системами могут ощутить некорректную работу некоторых сайтов, отдельные веб-ресурсы просто не будут открываться.

Также пользователям Windows 7 и 8.1 грозит утечка личной информации.