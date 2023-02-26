Наташа Королева рассказала о разводе с Тарзаном

Певица призналась, что давно перестала обращать внимание на слухи и сплетни, которые появляются с завидной регулярностью.

Звездная пара вместе уже 20 лет. При этом сплетни о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко возникают с завидным постоянством, сообщает Рамблер.

Певица в интервью в одной из передач на НТВ рассказала, что давно перестала воспринимать злые слухи всерьез. По ее мнению, у публичности есть свои достоинства и недостатки.

Нас почему-то все время хотят развести. Это на каком-то интервью сболтнула Волочкова, и понеслось. Муж у меня тогда на гастролях был. Я ему звоню: „Серега, опять мы с тобой разводимся. Может, опять там шалишь? Давай, закругляйся, а то Настя тут рассказывает“. Мы привыкли жить в постоянных слухах и сплетнях. Что ж тут поделать, - поделилась Королева.

Королева рассказала, что с Тарзаном они поддерживают друг друга в самых разных начинаниях. В частности, певица интересуется успехами супруга, а он помогает любимой с работой.