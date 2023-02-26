Эксперты назвали популярные домашние растения, которые небезопасны для здоровья

В этом черном списке такие привычные для многих фикус, цикламен и даже алоэ.

Комнатные растения есть почти в каждом доме. Многие из них благотворно влияют на психологическое состояние человека и атмосферу квартиры.

Но есть и такие, которые эксперты считают не совсем безобидными. О каких растениях идет речь?

Цикламен



Самой опасной частью этого растения считаются клубни, на самом деле оно ядовито полностью. Цикламен содержит сапонины - это вещества, которыми можно отравиться.

Если, к примеру, пожевать листья растения, заболит живот, начнется рвота. А если съесть несколько клубней, - нарушится сердечный ритм, появятся судороги и в конечном счете можно даже умереть.

Фикус

С их стеблями и листьями лучше быть осторожнее. К примеру, у фикусов Бенджамина, каучуконосного и микрокарпа - ядовитый сок. Если его капельки попадут на кожу, начнется дерматит. А если съесть лист или стебель, можно получить отек слизистой оболочки, рвоту и диарею.

Алоэ

Его считают полезным: гель и сок растения используют в косметологии и медицине. Но, если домашние животные решат надкусить его листья, алоэ им может навредить. Из-за содержащихся в растении сапонинов усиливается движение кишечника, вырабатывается слизь.

У питомцев начинается чрезмерное слюноотделение, рвота, диарея.

Сансевиерия (тещин язык)

Это растение опасно из-за тех же сапонинов, которые содержатся в алоэ. Пересаживать этот цветок лучше в перчатках: сок "тещиного языка" может раздражать кожу, особенно при аллергии.