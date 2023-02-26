Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске спровоцирует эпидемию

2023-02-26 13:36

Советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о последствиях теракта на артемовской дамбе.

Днём воскресенья помощник временно исполняющего обязанности губернатора ДНР Пушилина Игорь Кимаковский публично заявил, что 25 февраля украинские войска целенаправленно подорвали дамбу в населённом пункте Артемовск, намереваясь таким образом замедлить продвижение российских военных.

По данным Кимаковского, ранее сдерживаемая дамбой вода хлынула в подвалы жилых домов, что может спровоцировать эпидемию ряда заболеваний среди местного населения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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