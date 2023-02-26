Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске спровоцирует эпидемию
2023-02-26 13:36
Советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о последствиях теракта на артемовской дамбе.
Днём воскресенья помощник временно исполняющего обязанности губернатора ДНР Пушилина Игорь Кимаковский публично заявил, что 25 февраля украинские войска целенаправленно подорвали дамбу в населённом пункте Артемовск, намереваясь таким образом замедлить продвижение российских военных.
По данным Кимаковского, ранее сдерживаемая дамбой вода хлынула в подвалы жилых домов, что может спровоцировать эпидемию ряда заболеваний среди местного населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей