«РЕН ТВ»: после серии операций состояние Костомарова стало улучшаться

Журналисты телеканала "РЕН ТВ" сообщили об улучшении состояния здоровья Романа Костомарова.

Репортёры информагентства "РЕН ТВ" со ссылкой на информатора в больнице "Коммунарки" уведомляют, что состояние находящегося в реанимации фигуриста Романа Костомарова стало улучшаться и оценивается как стабильное после серии операций по ампутации ступней и нескольких пальцев для недопущения распространения гангрены.

Известно, что Костомаров был госпитализирован 10 января текущего года с диагнозом "пневмония", после чего его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.