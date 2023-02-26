Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон присвоили новые титулы

Неофициально эти звания пара получила сразу же после ухода королевы Елизаветы II, теперь оно подтверждено документально.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон официально получили новые королевские титулы.

Как сообщает 5-tv.ru, король Карл III даровал паре статусы спустя день после смерти королевы Елизаветы II, но официальные документы обнародованы недавно.

Согласно публичному отчету, 40-летний принц Уильям и 41-летняя Кейт удостоены титулов принца и принцессы Уэльских. Грамота скреплена Большой печатью королевства.

Согласно новому закону, Уильям также получил титул графа Честера, Кейт — графини Честер. Ранее Уильям и Кейт назывались герцогами Кембриджскими. Эти титулы супруги получили в день их свадьбы в 2011 году.

Коронация короля Карла III запланирована на 6 мая. Как уточняет издание, для своей коронации Карл III выбрал корону святого Эдуарда, она уже прошла ряд усовершенствований и возвращена в Тауэр.