В Китае придумали устройство, которое позволяет поцеловать человека в любой точке мира

В Китае придумали устройство с движущимися силиконовыми «губами» позволяет пользователям «загружать» свои поцелуи и «получать» поцелуи других через приложение.

Оно использует датчики для имитации фактического давления, движения и тепла губ целующегося.

Стоимость устройства составляет 37 долларов, его создали в университете в китайской провинции Цзянсу.

Аналогичное изобретение, известное как «Киссинджер», стало вирусным в 2016 году.