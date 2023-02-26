В Китае придумали устройство, которое позволяет поцеловать человека в любой точке мира
2023-02-26 16:27
В Китае придумали устройство с движущимися силиконовыми «губами» позволяет пользователям «загружать» свои поцелуи и «получать» поцелуи других через приложение.
Оно использует датчики для имитации фактического давления, движения и тепла губ целующегося.
Стоимость устройства составляет 37 долларов, его создали в университете в китайской провинции Цзянсу.
Аналогичное изобретение, известное как «Киссинджер», стало вирусным в 2016 году.
Опубликовано: Светлана Репина