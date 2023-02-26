Политолог Оскар Крейчи назвал единственный способ завершить российскую спецоперацию для Украины.

Вечером воскресенья чешский политолог Оскар Крейчи публично заявил, что вопреки протестам Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады, правительство Украины будет вынуждено пойти на территориальные уступки в пользу России, поскольку только такие меры будут способствовать завершению спецоперации.

Также Крейчи признал, что введённые после начала СВО антироссийские санкции Евросоюза навредили самой Европе, ввиду чего исследователь надеется на скорейшее окончание конфликта.