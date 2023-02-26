Яна Поплавская заявила, что хейтеры Бориса Корчевникова злые и тупые

Артистка подчеркнула, что Корчевников дает настоящий «пример русского мужества и силы духа», и у него есть чему поучиться.

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале дала отпор хейтерам Бориса Корчевникова, раскритиковавшим телеведущего за работу в эфире, собщает Рамблер.

Просто в шоке: откуда столько тупости и злости в некоторых комментаторах, оскорбляющих Борю и вопящих, что тот не должен быть телеведущим. Что вы об этом человеке знаете? Знаете, что для многих просто честь попасть в его программу? Он журналист-профессионал, человек с большим сердцем, — написала Поплавская.

Журналист во время съемок на телевидении пользуется слуховым аппаратом, а также - специальным приложением для преобразования речи интервьюируемого в текст.

Поплавская подчеркнула, что Корчевников - это настоящий «пример русского мужества и силы духа»: