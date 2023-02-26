Яна Поплавская заявила, что хейтеры Бориса Корчевникова злые и тупые
Артистка подчеркнула, что Корчевников дает настоящий «пример русского мужества и силы духа», и у него есть чему поучиться.
Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале дала отпор хейтерам Бориса Корчевникова, раскритиковавшим телеведущего за работу в эфире, собщает Рамблер.
Просто в шоке: откуда столько тупости и злости в некоторых комментаторах, оскорбляющих Борю и вопящих, что тот не должен быть телеведущим.
Что вы об этом человеке знаете? Знаете, что для многих просто честь попасть в его программу? Он журналист-профессионал, человек с большим сердцем, — написала Поплавская.
Журналист во время съемок на телевидении пользуется слуховым аппаратом, а также - специальным приложением для преобразования речи интервьюируемого в текст.
Поплавская подчеркнула, что Корчевников - это настоящий «пример русского мужества и силы духа»:
Люди без слуха, без рук и ног, на протезах - делают для страны и людей больше чем некоторые здоровые, но очень глупые и злые люди!
Опубликовано: Светлана Гарусева