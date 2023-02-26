Буторин: к угрозам безопасности Беларуси отнесут организации, призывающие к войне

Представитель Генштаба Вооружённых Сил Артём Буторин в эфире телеканала «СТС» рассказал об угрозах, которые стоят перед Беларусью в настоящее время.

Буторин заявил, что на данный момент субъектами угрозы безопасности Беларуси являются те преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории белорусского государства, призывают к войне, а также предатели, изменники, саботажники, которые наносят своими действиями или бездействием прямой ущерб военной безопасности страны.

Кроме того, наряду с традиционно недружественными к Минску государствами и военно-политическими блоками сейчас выделяются внешние угрозы, такие как негосударственные акторы, в том числе террористические организации международные, а также те субъекты, которые финансируют подготовку к войне в Беларуси.