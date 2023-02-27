Белорусская оппозиция утверждает, что организовала диверсию на аэродроме в Мачулищах, уничтожив разведывательный борт А-50

По заявлению белорусской оппозиции двое так называемых «партизан» провели диверсию на аэродроме в Мачулищах.

В воскресенье советник экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской Вечерко заявил СМИ, что двое белорусов с помощью беспилотных средств авиации атаковали российский самолет на военном аэродроме под Минском, сообщает AFP.

Вечорко отмечает, что речь идет о командно-разведывательном самолете А-50.

По его словам, диверсантам удалось скрыться и перебраться за границу.

Официальные представители не комментировали это заявление от лиц, которые преследуются в Беларуси, в том числе, по закону об экстремизме.

