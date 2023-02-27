С 27 февраля белорусов будут обучать, как себя вести в случае воздушной тревоги

С сегодняшнего дня МЧС займется обучением граждан Беларуси правилам безопасного поведения при объявлении тревожного сигнала "Внимание всем!".

Акция приурочена к Всемирному Дню гражданской обороны и пройдет в период с 27 февраля по 24 марта.

Обучение будет двухэтапным. С 27 февраля по 10 марта планируется проводить обучающие мероприятия с детьми, родителями, учителями в образовательных учреждениях.

С 14 марта по 18 марта обучение начнет осуществляться в общежитиях, трудовых коллективах.

Отдельное внимание будет уделено местам массового скопления людей, где также планируется провести просветительскую работу.

Обучающая акция будет включать викторины, транслируемые по радио и телевизионным каналам. Не останется в стороне и аудитория соцсетей и мессенджеров.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, сотрудники намерены провести много "разнообразных, интересных и полезных мероприятий", которые помогут приобрести "ценные знания по безопасности жизнедеятельности" и получить заряд хорошего настроения.