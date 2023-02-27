Центробанк России планирует увольнение тысячи сотрудников из центрального аппарата

Новость сообщили в издании "Коммерсантъ". Сокращения будут проведены до 1 мая 2023 года и коснутся главным образом штата центрального руководства. Отдельные инструкции уже направлены и в региональные филиалы.

Как сообщают обозреватели издания, это будет лишь первая волна сокращений. Вторая придется на осенний период. Причина происходящего, вероятно, в банальной экономии.

Известно, что ЦБ в то же время отменил материальную помощь, выплачиваемую к отпуску и составляющую два месячных оклада.

Как заявляют в регуляторе, процесс по оптимизации штата был запущен давно. Уже с 2015 года количество сотрудников ЦБ уменьшилось примерно на третью часть.

Но предстоящие сокращения обещают быть самыми масштабными за последнее время.

В 2021 году общее число кадров было урезано на 300 единиц, после чего в работающем составе осталось около 49 тыс. человек.

По версии другого неназываемого источника, подобная ситуация может быть результатом поиска средств для формирования новых филиалов, которые будут функционировать на присоединенных российских территориях.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По мнению участников рынка, текущая кадровая политика значительно не повлияет на работу Банка России и не ухудшит качество надзора.

В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению числа банковских структур и укрупнению имеющихся финансовых учреждений.

Появление новых банков не предвидится. По некоторым операциям заметно снизились объемы передвижения финансов.

После введенных санкций исчезла необходимость в персонале, контролирующем валютные операции и ценные бумаги, а также иностранные корреспондентские счета.