Элтон Джон отказался выступить на коронации короля Британии Карла III

Это приглашение также не приняли и другие звезды. В их числе Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель, Робби Уильямс, музыкальная группа Spice Girls.

Многие поп-исполнители отказались от приглашения выступить на коронации короля Великобритании Карла III, которая должна состояться 7 мая в Виндзорском замке, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на английские СМИ.

В этом списке - Элтон Джон, Гарри Стайлс, Адель, Робби Уильямс, Эд Ширан и музыкальная группа Spice Girls.

Причина отказа звезд не называется. Причем это еще не все знаменитости, которые не согласились появиться на мероприятии.

В частности, публика ожидала, что на церемонии появится экс-участник группы Take Tha Робби Уильямс, и на коронации воссоединится с Гэри Барлоу, Марком Оуэном и Говардом Дональдом, но этого не случится.

В мероприятии должны были принять участие Кайли и Дэнни Миноуг, легенда американского соула Лайонел Ричи, Эндрю Ллойд Уэббер.

Как стало известно, король по собственной инициативе включал знаменитостей в список гостей. Карл III лично составил музыкальную программу, и обязательным пунктом там числится греческая церковная музыка - в память о его покойном отце, принце Филиппе.