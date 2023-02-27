Руководство «Транснефти» объяснило причину отмены поставок нефти в Польшу

Российская компания планировала прокачать сырье на польские НПЗ в конце февраля, но платежные поручения не были оплачены и поставки прекратились.

Польша не оплатила маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом прокачки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы, в связи с этим транспортировка сырья в направлении этой страны ПАО "Транснефть" не осуществляется, заявил советник генерального директора компании Игорь Демин.

Ранее председатель польского концерна Orline Даниель Обайтек, что из России поступает только 10% всего требуемого сырья, а в настоящий момент поставки и вовсе прекращены.