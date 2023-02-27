Российский политтехнолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года

В ночь на 27 февраля умер популярный российский политолог Глеб Павловский, о чём первой сообщила газета "Ведомости".

Журналисты новостного агентства "ведомости" сообщают, что в ночь с воскресенья на понедельник на семьдесят втором годо жизни умер российский политолог Глеб Павловский. Известно, что о смерти Павловского сообщил его друг Симон Кордонский, заведующий одной из кафедр в ВШЭ.

По данным некоторых СМИ, Глеб Павловский ранее был отправил в Украину по поручению Владимира Путина, где участвовал в формировании предвыборной кампании Виктора Януковича, однако эта информация не является официально подтверждённой.