Демин: «Транснефть» больше не транспортирует нефть в Польшу

Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин утверждает, что данное предприятие не поставляет нефть на польском направлении.

В понедельник представитель "Транснефти" Игорь Демин публично подтвердил, что данная компания больше не поставляет нефть в Польшу, поскольку администрация Варшавы должна была оплатить прокачку российской нефти в последние десять дней февраля, чего не произошло, ввиду чего Минэнерго России изменило экспортные графики.

Накануне пресс-служба польского энергоконцерна Orlen заявила, что Россия прекратила прокачку нефти в Польшу без предварительного предупреждения.