Рэпер Снуп Догг раскрыл секрет счастливого брака

Музыкант заявил, что нужно дать женщине все, что она хочет. И добавил, что семья для него является огромной ценностью.

Снуп Догг заявил, что секрет счастливого брака в том, чтобы быть мужчиной и всегда давать своей второй половине то, что она хочет.

51-летний рэпер - отец 28-летнего Корде, 25-летнего Корделла и 23-летней Кори от Шанте Тейлор. Они женаты с 1997 года.

Когда музыканта спросили о секрете здорового брака, он сказал:

Дайте им все, что они хотят, уйдите с дороги, скажите "да", "да", "да". Я научился этому, говоря нет, нет, нет и мешая. Опыт - хороший учитель. Мы выросли как парни, бабушки и дедушки и родственные души.

У легенды хип-хопа пятеро внуков, Он говорит, что не так категоричен и прямолинеен с сыновьями сыновей.

Со своими детьми я был более твердым и прямым. Я просто велел им что-то сделать. Но я должен провести глубокую терапевтическую работу со своими внуками. Просто говорю им: обнимите меня, - поделился продюсер.

Шестой внук Снупа, Кай Лав, трагически погиб в 2019 году.

Отец новорожденного Корде подтвердил эту душераздирающую новость, опубликовав изображение таблички с именем Кая в больнице, а также видео, на котором его маленькая дочь Эллевен Лав целует младшего брата.

Снуп и ранее говорил, что ставит свою семью превыше всего остального:

Я думаю, что я на семь с плюсом. У меня есть три вещи, над которыми я могу работать, но я чувствую, что мои отношения с моими детьми важнее всего остального. Это дружеские отношения. Они основаны на том, что я являюсь родителем, наставником и другом. Дети всегда могут поговорить со мной и рассчитывать на помощь.

Автор популярных хитов пообещал быть также очень либеральным дедушкой.