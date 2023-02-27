Сейсмолог Юрий Вольфман сообщил, что у берегов Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрия Вольфмана заявило, что в акватории Чёрного моря около Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Вольфман уточнил, что подземный толчков зафиксирован в районе Гурзуф – Алушта на глубине 31 километра, ввиду чего землетрясение ощущалось слабо.