«РИА Новости»: Китай может начать поставлять России оружие, если ситуация станет кризисной

Южнокорейские эксперты заявили, что Китай может начать поставлять России оружие, если ситуация на Украине станет кризисной для российской стороны.

27 февраля информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на южнокорейских экспертов, заявило о наличии вероятности прямых или косвенных поставок оружия Китаем России.

Эксперты считают, что Китайская Народная Республика может начать поставлять оружие Российской Федерации в случае, если ситуация будет складываться крайне негативно для РФ, однако в настоящее время это не так, ввиду чего для Пекина и Москвы важнее продолжать экономическое сотрудничество и поддержку.