Германия заявила о готовности отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
2023-02-27 23:39
Представитель Минэкономики Германии Беата Барон сообщила, что ФРГ готова отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Причиной для такого заявления послужило прекращение поставок энергоносителей по тому же трубопроводу в Польшу.
Барон отметила, что в последнее время в Германии была проведена соответствующая подготовка, позволившая обеспечить независимость от российского трубопровода.
Она уточнила, что правительство ФРГ с самого начала российской спецоперации на Украине не исключает прекращения поставок нефти из РФ.
Опубликовано: Светлана Репина