Германия заявила о готовности отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Представитель Минэкономики Германии Беата Барон сообщила, что ФРГ готова отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Причиной для такого заявления послужило прекращение поставок энергоносителей по тому же трубопроводу в Польшу.

Барон отметила, что в последнее время в Германии была проведена соответствующая подготовка, позволившая обеспечить независимость от российского трубопровода.

Она уточнила, что правительство ФРГ с самого начала российской спецоперации на Украине не исключает прекращения поставок нефти из РФ.