Губернатор Гладков: в Белгороде упали три беспилотника
2023-02-28 00:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода упали три беспилотника.
По его словам, уже найдены обломки всех трех беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет.
Гладков сообщил о некоторых разрушениях: выбитых окнах в зданиях, повреждениях автомобилей.
Он отметил, что сейчас находится в больнице, поэтому вопросом занимается мэр Белгорода Валентин Демидов.
Опубликовано: Светлана Репина