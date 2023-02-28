Губернатор Гладков: в Белгороде упали три беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода упали три беспилотника.

По его словам, уже найдены обломки всех трех беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет.

Гладков сообщил о некоторых разрушениях: выбитых окнах в зданиях, повреждениях автомобилей.

Он отметил, что сейчас находится в больнице, поэтому вопросом занимается мэр Белгорода Валентин Демидов.